«Все самое лучшее еще впереди»: Вера Сотникова поделилась архивным фото с Владимиром Кузьминым

Таким образом актриса поздравила музыканта с днем рождения. В 90-х годах они были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.

31 мая советский и российский музыкант Владимир Кузьмин отметил день рождения — артисту исполнилось 64 года. Одной из первых бывшего супруга решила поздравить актриса Вера Сотникова. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала архивное фото, на котором молодой Кузьмин нежно обнимает Сотникову за талию, и написала трогательное поздравление.

«Простите за полароидную фотографию… но тут мы с Вовой такие молодые и классные! Не хочется верить, что уже 64… нет! Этого не может быть!.. Но что поделаешь?… Кричи, не кричи! Время неумолимо! Следующий день после дня рождения — это все равно начало нового периода жизни и прожить его надо опять и опять на вершине эмоций, творчества, вдохновения, с верой, что все самое лучшее еще впереди», — написала 58-летняя актриса и поздравила бывшего мужа с днем рождения.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а многие также отметили, что Вера Сотникова с годами практически не меняется.

Многие также выразили сожаление, что музыкант и актриса больше не вместе.

Отметим, что сейчас Вера Сотникова замужем за Юрием Никольским. У них в браке родился сын Ян. С Владимиром Кузьминым актриса состояла в незарегистрированных отношениях с 1993 по 2000 годы. Сотникова даже сняла для музыканта пять видеоклипов на его песни.