НОВОСТИ

«Все самое лучшее еще впереди»: Вера Сотникова поделилась архивным фото с Владимиром Кузьминым

Таким образом актриса поздравила музыканта с днем рождения. В 90-х годах они были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.

«Все самое лучшее еще впереди»: Вера Сотникова поделилась архивным фото с Владимиром Кузьминым
Вера Сотникова / Global Look Press

31 мая советский и российский музыкант Владимир Кузьмин отметил день рождения — артисту исполнилось 64 года. Одной из первых бывшего супруга решила поздравить актриса Вера Сотникова. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала архивное фото, на котором молодой Кузьмин нежно обнимает Сотникову за талию, и написала трогательное поздравление.

«Простите за полароидную фотографию… но тут мы с Вовой такие молодые и классные! Не хочется верить, что уже 64… нет! Этого не может быть!.. Но что поделаешь?… Кричи, не кричи! Время неумолимо! Следующий день после дня рождения — это все равно начало нового периода жизни и прожить его надо опять и опять на вершине эмоций, творчества, вдохновения, с верой, что все самое лучшее еще впереди», — написала 58-летняя актриса и поздравила бывшего мужа с днем рождения.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а многие также отметили, что Вера Сотникова с годами практически не меняется.

Многие также выразили сожаление, что музыкант и актриса больше не вместе.

Отметим, что сейчас Вера Сотникова замужем за Юрием Никольским. У них в браке родился сын Ян. С Владимиром Кузьминым актриса состояла в незарегистрированных отношениях с 1993 по 2000 годы. Сотникова даже сняла для музыканта пять видеоклипов на его песни.

Вам может быть интересно:

Сын Анфисы Чеховой отравился в Турции в собственный день рождения Пугачева поздравила бывшего возлюбленного Владимира Кузьмина с 64-летием Игорь Николаев небанально поздравил бывшую жену с днем рождения

Тэги:

архивное фотоВера СотниковаВладимир Кузьминдень рождения
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все самое лучшее еще впереди»: Вера Сотникова поделилась архивным фото с Владимиром Кузьминым
Интересно?
Поделись с друзьями: