Ольга Орлова отказалась от макияжа на отдыхе в Италии

Ольга Орлова уже несколько дней наслаждается отдыхом на популярном у российских знаменитостей итальянском курорте Форте-деи-Марми. Бывшая солистка группы «Блестящие» щедро делится с подписчиками фотографиями из отпуска в Instagram.
Так, на днях Орлова сходила в клуб с коллегой по «Дому-2» Ксенией Бородиной, где они с подругой устроили зажигательные танцы под Тимати. Тогда певица сделала яркий макияж и надела сногсшибательное красное платье. Но в дневное время суток Ольга предпочитает давать своей коже отдыхать от большого количества косметики.
В этот раз она поделилась у себя в Instagram фотографией, на которой она позирует в ресторане в коротких джинсовых шортах, белом топе и легком кардигане. А лицо звезды российских телеэкранов вместо насыщенного макияжа украшает улыбка.
Многие поклонники отметили, что на новом снимке Ольга Орлова выглядит отдохнувшей и помолодевшей.
«Ну прям девочка на фото», «Ольга, вы на этом фото просто очаровашка», «Милая вы», «Без косметики ещё красивее», «Вы аж посвежели», «Мне нравится не сильно накрашенная Ольга Орлова. Вы и так красивая, как в этом фото», «Ольга, выглядите потрясающе!! На фото словно девушка лет 20)))», — отметили подписчики в комментариях.