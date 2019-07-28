Ольга Орлова отказалась от макияжа на отдыхе в Италии

Многие подписчики телезвезды в Instagram считают, что отпуск пошел ей на пользу.

Ольга Орлова уже несколько дней наслаждается отдыхом на популярном у российских знаменитостей итальянском курорте Форте-деи-Марми. Бывшая солистка группы «Блестящие» щедро делится с подписчиками фотографиями из отпуска в Instagram.

Так, на днях Орлова сходила в клуб с коллегой по «Дому-2» Ксенией Бородиной, где они с подругой устроили зажигательные танцы под Тимати. Тогда певица сделала яркий макияж и надела сногсшибательное красное платье. Но в дневное время суток Ольга предпочитает давать своей коже отдыхать от большого количества косметики.

В этот раз она поделилась у себя в Instagram фотографией, на которой она позирует в ресторане в коротких джинсовых шортах, белом топе и легком кардигане. А лицо звезды российских телеэкранов вместо насыщенного макияжа украшает улыбка.

Многие поклонники отметили, что на новом снимке Ольга Орлова выглядит отдохнувшей и помолодевшей.

больше по теме Орлова сообщила, что ждет себе пару на итальянском берегу Телезвезда продолжает радовать поклонников фотографиями из отпуска.

«Ну прям девочка на фото», «Ольга, вы на этом фото просто очаровашка», «Милая вы», «Без косметики ещё красивее», «Вы аж посвежели», «Мне нравится не сильно накрашенная Ольга Орлова. Вы и так красивая, как в этом фото», «Ольга, выглядите потрясающе!! На фото словно девушка лет 20)))», — отметили подписчики в комментариях.