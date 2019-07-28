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Ольга Орлова отказалась от макияжа на отдыхе в Италии

Многие подписчики телезвезды в Instagram считают, что отпуск пошел ей на пользу.

Ольга Орлова отказалась от макияжа на отдыхе в Италии
Ольга Орлова / global look press

Ольга Орлова уже несколько дней наслаждается отдыхом на популярном у российских знаменитостей итальянском курорте Форте-деи-Марми. Бывшая солистка группы «Блестящие» щедро делится с подписчиками фотографиями из отпуска в Instagram.

Так, на днях Орлова сходила в клуб с коллегой по «Дому-2» Ксенией Бородиной, где они с подругой устроили зажигательные танцы под Тимати. Тогда певица сделала яркий макияж и надела сногсшибательное красное платье. Но в дневное время суток Ольга предпочитает давать своей коже отдыхать от большого количества косметики.

В этот раз она поделилась у себя в Instagram фотографией, на которой она позирует в ресторане в коротких джинсовых шортах, белом топе и легком кардигане. А лицо звезды российских телеэкранов вместо насыщенного макияжа украшает улыбка.

Многие поклонники отметили, что на новом снимке Ольга Орлова выглядит отдохнувшей и помолодевшей.

«Ну прям девочка на фото», «Ольга, вы на этом фото просто очаровашка», «Милая вы», «Без косметики ещё красивее», «Вы аж посвежели», «Мне нравится не сильно накрашенная Ольга Орлова. Вы и так красивая, как в этом фото», «Ольга, выглядите потрясающе!! На фото словно девушка лет 20)))», — отметили подписчики в комментариях.

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Ольга Орлова отказалась от макияжа на отдыхе в Италии
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