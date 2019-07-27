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Орлова и Бородина зажгли на концерте Тимати в Италии

Звезды «Дома-2» встретились в курортном городке Форте-деи-Марми.

Орлова и Бородина зажгли на концерте Тимати в Италии
Ксения Бородина и Ольга Орлова / www.instagram.com/borodylia/

Форте-деи-Марми — любимый итальянский курорт среди российских звезд. Уже несколько недель здесь отдыхает Ксения Бородина, а на днях к ней присоединилась коллега по «Дому-2» Ольга Орлова.

Минувшие вечер и ночь знаменитости провели насыщенно — сначала они покатались на велосипедах по городку, затем отправились на ужин, а после этого заглянули в один из местных клубов, где выступал Тимати. Видео с концерта Бородина щедро публиковала у себя в Instagram Stories. Ведущая «Дома-2» зажигательно танцевала и подпевала рэперу.

Выступление Тимати
Выступление Тимати / www.instagram.com/borodylia/

Ольга Орлова также опубликовала несколько фото с вечера на своей странице в соцсети Instagram. На одном из снимков звезды «Дома-2» позируют вместе с Тимати.

Напомним, накануне поклонники раскритиковали Ольгу Орлову за фотографию в красном купальнике. По словам некоторых подписчиков, в этом купальном костюме ноги знаменитости выглядят короткими. После этого певица опубликовала снимок в другом купальнике и попросила недоброжелателей «выпить валерьянки».

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ИталияКсения БородинаКсения Бородина последние новостиОльга ОрловаТимати

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Орлова и Бородина зажгли на концерте Тимати в Италии
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