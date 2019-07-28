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Рудова показала старинный голливудский ресторан

Актриса рассказала, что в этом месте снимался фильм «Однажды в Голливуде».

Рудова показала старинный голливудский ресторан
Наталья Рудова осталась в восторге от местного ресторана. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова продолжает путешествие по США. 36-летняя актриса остановилась в Лос-Анджелесе, где изучает местные достопримечательности. Так, звезда побывала в старинном ресторане El Coyote Mexican Restaurant, где Квентин Тарантино снял картину «Однажды в Голливуде».

«Это мы возле одного из ресторанов, в котором снимался фильм «Однажды в Голливуде». Кстати, там очень вкусно, и он один из пяти самых старейших в Лос-Анджелесе, ему 100 лет», – сообщила актриса в Instagram.

На фото знаменитость позировала с подругой в белом коротком сарафане, выгодно оттенявшем ее загар.

«Голливудские принцессы»; « Классное платье, тебе идёт! Ты в нем очень красивая и приятная», – прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, Рудова улетела в «Город Ангелов» 22 июля на частном самолете. Актриса рассказала, что стала единственной россиянкой, которую пригласили в Калифорнию поучаствовать в промо для фильма «Однажды в Голливуде», режиссером которого стал легендарный Квентин Тарантино.

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"Однажды в Голливуде"Квентин ТарантиноНаталья Рудова

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Рудова показала старинный голливудский ресторан
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