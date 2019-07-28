Юлия Ковальчук отметилась на «Жаре» прозрачным платьем с пайетками

Международный музыкальный фестиваль «Жара» в столице Азербайджана Баку привлек многих российских звезд. Среди тех, кто стал гостями мероприятия — звездная семейная пара музыкантов: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.

Известная модница Ковальчук не упустила возможности выгулять на побережье Каспия и на красной дорожке фестиваля лучшие наряды, в том числе великолепное вечернее платье, вышитое пайетками.

«Можно я немножко побуду Золушкой! Невероятное платье», — написала Юлия в комментарии к снимку в Instagram.

Большинство подписчиков с ней согласились, добавив еще комплиментов, а также назвавших девушку «красавицей» и «принцессой».

Напомним, Ковальчук и Чумаков поженились 6 лет назад и вполне счастливы в браке. У пары растет дочь Амелия, которой только исполнится 2 годика.

По всей видимости, Алексей и Юлия приехали в Баку без дочки, оставив малышку на попечении бабушек и нянь.