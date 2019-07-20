Юлия Ковальчук выступила в Юрмале в костюме Ихтиандра

В отличие от коллег певицы, ее поклонники пришли от модного комбинезона в восторг.

Юлия Ковальчук уже рассказывала своим поклонникам в социальной сети Instagram о том, что она приехала в Юрмалу, поделилась солнечным снимком с побережья и рассказала о планах выступить на музыкальном фестивале «Лайма Рандеву Юрмала».

В очередной своей публикации певица уже продемонстрировала концертный костюм и поделилась впечатлениями от своего выступления. Ведь молодая мама Юлия на сцену выходит пока не так часто, как хотелось бы, теперь она практически все свое свободное время проводит с дочкой.

«В Юрмале меня окрестили ихтиандром. Спасибо за невероятный прием и радость выступать для Вас! Я прям соскучилась по прибалтийской публике», — признается певица, демонстрируя на фотографии тот самый костюм — блестящий черный комбинезон с серебристым поясом и вставками на плечах.

«Не образ рулит, а ваши телодвижения. Они и придают объемность задумке», — поддержала артистку одна из ее поклонниц.

Фанатку поддержали и другие комментаторы, которым очень понравился «шикарный» и «потрясный» комбинезон Юлии Ковальчук.