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Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе

Актриса уже не прячет округлившийся живот.

Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
Энн Хэтэуэй. фото: globallookpress.com

36-летняя Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) — американская актриса и певица. Известность ей принес фильм «Дневники принцессы». За минувшие годы она снялась в десятках кинокартин, включая и вторую часть фильма про принцессу, в которой ее героиня обрела любовь. Не так давно актриса призналась, что ведется работа над сценарием третьей части романтической картины. Однако в любом случае, съемки не начнутся в ближайшем будущем, так как Энн беременна.

О радостной новости она сообщила в соцсети 25 июля. Артистка опубликовала снимок, продемонстрировав округлившийся живот. Она сразу уточнила, что это не шутка и не кадр из фильма. Уже почти семь лет Хэтэуэй счастлива в браке с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. У них подрастает трехлетний сын Джонатан, у которого скоро появится братик или сестренка.

Обычно актриса редко выходит в свет, но вскоре после объявления о беременности папарацци удалось заснять Энн на улице в Лос-Анджелесе. Девушка была облачена в белые брюки и бежевый джемпер свободного кроя. Она воздержалась от макияжа и даже укладку делать не стала. Звезда кино увиделась с друзьями. Они отправились обедать, общаясь между собой.

Поклонники были рады видеть Хэтэуэй. Многие отметили, что «интересное» положение ей к лицу. К слову, актриса не скрывала округлившийся живот, а, наоборот, то и дело обнимала его руками. «Красиво выглядит беременной», «Такая милая», «Счастливая», «Нежный образ», — высказались пользователи Сети.

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беременность и родызвездный стильЭнн Хэтэуэй

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Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
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