Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй решила, наконец-то, поделиться со своей многомиллионной армий поклонников радостной новостью – она ждет второго ребенка. Неожиданности этому факту добавляет то, что общественность узнала о грядущем пополнении ни от инсайдеров или СМИ, а то самой 36-летней звезды. Энн показала уже довольно сильно округлившийся живот в своем Instagram.

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«Это не для фильма. Ну, а если отбросить шутки, то хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был прямым», — написала Энн.

Тем, кто пристально следит за карьерой, творческими работами и личной жизнью актрисы, известно, что Хэтэуэй и ее возлюбленный Адам Шульман уже воспитывают трехлетнего сына Джонатана Роузбэнкса. При этом пара старается не показывать ребенка в социальных сетях.

Кстати, уже, похоже, будучи беременной Энн около трех месяцев назад приняла участие в фотосессии для июньского номера журнала Tatler, представ на кадрах в образе роковой красотки. Тогда даже намека на беременность звезды не было. Кроме того, весной этого года, Хэтэуэй также призналась, что когда-то страдала от скрытого алкоголизма.

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