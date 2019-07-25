НОВОСТИ

Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз

Голливудская актриса призналась в этом в своем Instagram, показав округлившийся живот.

Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
ЭНН ХЭТЭУЭЙ / ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй решила, наконец-то, поделиться со своей многомиллионной армий поклонников радостной новостью – она ждет второго ребенка. Неожиданности этому факту добавляет то, что общественность узнала о грядущем пополнении ни от инсайдеров или СМИ, а то самой 36-летней звезды. Энн показала уже довольно сильно округлившийся живот в своем Instagram.

«Это не для фильма. Ну, а если отбросить шутки, то хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был прямым», — написала Энн.

Тем, кто пристально следит за карьерой, творческими работами и личной жизнью актрисы, известно, что Хэтэуэй и ее возлюбленный Адам Шульман уже воспитывают трехлетнего сына Джонатана Роузбэнкса. При этом пара старается не показывать ребенка в социальных сетях.

Кстати, уже, похоже, будучи беременной Энн около трех месяцев назад приняла участие в фотосессии для июньского номера журнала Tatler, представ на кадрах в образе роковой красотки. Тогда даже намека на беременность звезды не было. Кроме того, весной этого года, Хэтэуэй также призналась, что когда-то страдала от скрытого алкоголизма.

Счастье любит тишину. Вам по душе вот такие признания и снимки знаменитостей?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Адам Шульман и Энн Хэтэуэйактрисабеременностьвторой ребенокИнстаграм

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
Интересно?
Поделись с друзьями: