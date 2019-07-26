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«Мне не пойдут накаченные губы»: Такшина поделилась секретами красоты

Звезда сериала «Не родись красивой» рассказала о своих бьюти-тайнах.

«Мне не пойдут накаченные губы»: Такшина поделилась секретами красоты
Юлия Такшина/instagram.com/uliatakshina/?hl=ru

Юлия Такшина запомнилась зрителям по сериалам «Не родись красивой» и «Кухня». Между съемками этих фильмов прошло практически 10 лет, но актриса ни капли не изменилась! В свои 39 лет она по-прежнему остается юной, свежей и необыкновенно красивой. Как ей это удается при сумасшедшем ритме актерской профессии, она поделилась с подписчиками в своем блоге.

Прежде всего, актриса не сходит с ума по косметическим процедурам, которые меняют внешность. Губы, скулы – все в ней естественно. Вместо повального стремления следовать велению моды, когда все женщины становятся на одно лицо, актриса предпочитает поддерживать естественную красоту и индивидуальность.

«Я не хочу никого обидеть, но, мне кажется, мне не пойдут накаченные губы», — деликатно ответила актриса на вопрос подписчицы.

Каждое утро Такшина начинает со стакана теплой воды с лимоном, чтобы запустить обменные процессы в организме. Питается актриса исключительно вареной или сырой пищей, жареную исключает практически полностью. А еще звезда экрана уже много лет умывается по утрам ледяной водой, которая стимулирует работу клеток кожи и отлично бодрит.

Напомним, сейчас Юлия работает над многосерийным фильмом «Вера», где играет знаменитую телеведущую. В центре сюжета — борьба двух сильных женщинам за одного мужчину. Соперницу Такшиной играет Евгения Лоза.

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«Не родись красивой»актрисазвезда сериаласериал "Не родись красивой"Юлия Такшина

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«Мне не пойдут накаченные губы»: Такшина поделилась секретами красоты
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