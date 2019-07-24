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Любовные страсти: Dомашний планирует осенью выпустить мини-сериал «Вера»

По сюжету две женщины-соперницы ведут нешуточную борьбу за одного мужчину.

Любовные страсти: Dомашний планирует осенью выпустить мини-сериал «Вера»
Съемки фильма "Вера". Фото: пресс-служба

Телеканал Dомашний готовит свою осеннюю премьеру — сериал «Вера». Режиссирует проект Денис Елеонский, до этого отметившийся такими работами, как «Восток-Запад» и «Принц Сибири». Сами съемки проходят в Москве и Таганроге.

На съемочной площадке кипят нешуточные страсти. Две героини фильма — кинодива Светлана и звезда телевидения Юлиана — подрались из-за мужчины, которого никак не могли между собой поделить. Светлану сыграла актриса Евгения Лоза, Юлиану — Юлия Такшина, возлюбленного обеих героинь — актер Артем Карасев.

Съемки фильма "Вера". Фото
Съемки фильма «Вера». Фото: пресс-служба

Для Лозы и Такшиной это первая совместная работа. «Мы с Женей познакомились на этом проекте. Это удивительно светлый и простой в общении человек. Я видела ее работы, но не представляла, что она настолько прекрасная актриса. Мы сразу начали общаться на одной волне!» — поделилась впечатлениями Юлия Такшина.

Евгения Лоза заметила, что у ее партнерши великолепное чувство юмора, которое помогает им в работе. «Юмор – главное, что объединяет нас на съемочной площадке. Мы помогаем друг другу, вместе импровизируем», — поделилась Лоза.

А вам импонируют фильмы с такими жизненными поворотами любовных отношений?

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Любовные страсти: Dомашний планирует осенью выпустить мини-сериал «Вера»
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