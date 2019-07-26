«Уля, люблю»: Литвинова поздравила дочь с 18-летием

Наследница актрисы не скрывает: она всегда может положиться на свою маму в трудную минуту.

52-летняя Рената Литвинова на личной страничке в Instagram обратилась к своей дочери Ульяне, поздравив девушку с совершеннолетием. Актриса театра и кино опубликовала черный снимок, на котором именинница запечатлена с короной на голове.

«Уля, с Днём рождения! Люблю», — лаконично отметила мама юной модели.

Ни для кого не секрет, что Рената очень привязана к своей дочери, которую она родила в 34 года. По прошествии лет эти связи между ними стали еще прочней. В одном из своих интервью наследница актрисы признавалась, что в трудную минуту она всегда звонит маме, обращаясь к ней за советом.

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Правда, по словам Ульяны, она не всегда прислушивается к словам старших. Однако с возрастом девушка стала все больше доверять суждению близких.

Наследница Литвиновой считает свою маму красивой женщиной. Ульяна хотела бы быть такой же — женственной и утонченной. Кроме того, девушка мечтает перенять ту креативность, которой обладает актриса — уметь творить что-то новое и необычное.