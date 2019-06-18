В образе воительницы: Литвинова примерила платье-кольчугу

52-летняя Рената Литвинова появилась на публике в образе воительницы, как выразилась сама знаменитость. Актриса, запомнившаяся многим по роли в сериале «Граница. Таежный роман», примерила платье-кольчугу серебристого оттенка. Наряд артистки дополнили кожаные ботильоны на шпильке, сумочка-клатч и солнцезащитные очки.

«В образе орлеанской девы и воительницы», — отметила Литвинова.

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Напомним, что у актрисы есть единственная дочь Ульяна, девушке исполнилось семнадцать лет. В своем микроблоге наследница Ренаты Литвиновой публикует кадры своих фотосессий. Большую часть времени она проводит во Франции.

Еще историк моды Александр Васильев назвал Ренату Литвинову «иконой стиля». В своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники телеведущий подметил, что в образе актрисы все продумано до мелочей, вплоть до аксессуаров. По мнению Васильева, Литвинову можно назвать закрытым человеком, ей трудно сходиться с людьми. Поэтому она не так часто общается с журналистами и избегает репортеров. По словам телеведущего, он не постеснялся бы назвать ее «богиней», так как Литвинова кажется каким-то неземным созданием. Всегда остается недосягаемой, недоступной и прекрасной, добавил Васильев.