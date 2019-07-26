Джанабаева примерила черное бархатное платье на фестивале «Жара»

Накануне в Баку стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Жара», гостями которого стали самые топовые звезды России и других стран. Не обошла своим вниманием крупное мероприятие и певица Альбина Джанабаева.

В четверг, 25 июля, она пришла на открытие фестиваля в элегантном платье в пол лимонного цвета с глубоким вырезом и оголенным плечом, собрав многочисленные комплименты.

А во второй день «Жары» 40-летняя Джанабаева выбрала длинное бархатное платье черного цвета с крупными рукавами-воланами от российского дизайнера Dasha Li.

Свой элегантный образ бывшая солистка группы «ВИА Гра» дополнила босоножками на высоком каблуке и изящными украшениями.

«Ночь… глубокая, темная, с сияющим от звёзд небом, с воздушными мечтами и загадочной улыбкой! Драматургия выдержана», — подписала серию новых кадров в Instagram Альбина.

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Большинство поклонников оценили наряд Джанабаевой в черном цвете.

«Очень красивый образ!», «Очень элегантное платье! Шикарная женщина! Счастья вам!», «Очень красиво! Отличное платье, потрясающая Альбина!» — отметили подписчики певицы в комментариях.