Екатерина Андреева примерила в отпуске оригинальную соломенную шляпу

Звезда телевидения Екатерина Андреева отдыхает в Испании, попутно делясь своими впечатлениями и размышлениями. И вот, во время шопинга, к ней пришли такие мысли.

«Когда-то шляпка была для женщины неотъемлемым атрибутом. А теперь — как экзотика. На скачках в Эскоте и на ипподроме в Москве — да, все в шляпках. А в метро и даже авто — странно это будет выглядеть. Да и в двери можно не пролезть с икебаной на голове. Женщины сняли шляпы и зашли далеко на территорию мужчин. Мужчины отступают, и это приводит к перекосам. Мужественные женщины и женственные мужчины. Что-то мне это не нравится. И я… опять примеряю шляпу», — написала Андреева в Instagram.

Опубликованное знаменитостью фото, где она в оригинальной соломенной шляпке, поклонников привело в восторг. Большинство из них согласилось, что это невероятно женственный аксессуар.

И мнение Андреевой, что между мужчинами и женщинами произошел перекос, многие поддержали. «Как же вы правы… Однажды видел женщину в шляпе и платье через дорогу … остановился и смотрел — это было очень гармонично и естественно красиво», — написал один из поклонников телеведущей.