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Спустя 10 лет Волкова сообщила об окончании съемок «Ворониных»

Актриса призналась, что она не готова проститься с любимым проектом.

Спустя 10 лет Волкова сообщила об окончании съемок «Ворониных»
Екатерина Волкова / global look press

Первая серия «Ворониных» вышла в ноябре 2009 года, и с тех пор у знаменитой семейки появились тысячи поклонников по всей стране. Почти десять лет съемок, 24 сезона, больше 500 серий — кажется, всему этому подошел конец. С грустью об окончании истории «Ворониных» сообщила одна из главных актрис сериала Екатерина Волкова.

«Сегодня последний раз мы всей семьёй, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне. У кого-то осталось ещё пару смен, у кого-то сегодня была уже крайняя. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда «въедут» новые жильцы, снимать новый проект», — рассказала актриса на своей странице в соцсети Instagram.

Волкова призналась, что она до последнего не верила в окончание съемок. Однако на днях актеры пришли на съемочную площадку и увидели частично разобранные декорации. Тогда они поняли, что это действительно конец.

«Нахлынула безумная грусть и растерянность», — поделилась своими чувствами Екатерина.

Артистка напомнила, что еще несколько серий будут отсняты в Сочи, но той атмосферы «московской квартирки», к сожалению, уже не будет.

Напомним, что ранее Екатерина Волкова пожаловалась на отсутствие работы. По ее мнению, на ней стоит клеймо сериала «Воронины», из-за которого ей отказывают в других ролях.

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ВорониныЕкатерина Волковаокончание съемоксериал «Воронины»

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Спустя 10 лет Волкова сообщила об окончании съемок «Ворониных»
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