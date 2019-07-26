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Зара на свое 36-летие выбрала пестрое этническое платье

Именно в нем певица отметилась на своей странице в Instagram. В комментариях ее поздравили оперная дива Хибла Герзнава и телеведущая Екатерина Мцитуридзе, как масса поклонников таланта исполнительницы.

Зара на свое 36-летие выбрала пестрое этническое платье
Певица Зара / global look press

26 июля заслуженная артистка России Зара отмечает день рождения. В этот день певице исполняется 36 лет.

В честь праздника артистка решила опубликовать на личной странице в соцсети Instagram снимок, на котором она запечатлена в роскошном пестром платье в стиле «бохо». Свой этно-наряд певица дополнила браслетами в том же стиле и крупными круглыми серьгами. Таким образом артистка решила напомнить поклонникам о своем дне рождения.

«36», — коротко подписала новую фотографию Зара.

Верные подписчики звезды в Instagram моментально начали поздравлять любимую певицу с днем рождения и писать теплые пожелания. Кроме того, многие оценили образ Зары на фото. Среди комментаторов также отметились звездные подруги артистки — оперная дива Хибла Герзмава и телеведущая Екатерина Мцитуридзе.

Комментарии
www.instagram.com/zara_music/

Последняя особенно трогательно поздравила Зару с праздником. «Моя любимая девочка, Зара, с твоим днем! Пусть твои неразлучные ноты всегда летят в небо и искрятся любовью (ну ты поняла)», — написала Мцитуридзе.

Напомним, недавно поклонники выяснили, что Зара не только талантливая певица, но и хорошая хозяйка. На днях артистка поделилась с фанатами фирменным рецептом абрикосового варенья.

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Зара на свое 36-летие выбрала пестрое этническое платье
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