Зара на свое 36-летие выбрала пестрое этническое платье

26 июля заслуженная артистка России Зара отмечает день рождения. В этот день певице исполняется 36 лет.
В честь праздника артистка решила опубликовать на личной странице в соцсети Instagram снимок, на котором она запечатлена в роскошном пестром платье в стиле «бохо». Свой этно-наряд певица дополнила браслетами в том же стиле и крупными круглыми серьгами. Таким образом артистка решила напомнить поклонникам о своем дне рождения.
«36», — коротко подписала новую фотографию Зара.
Верные подписчики звезды в Instagram моментально начали поздравлять любимую певицу с днем рождения и писать теплые пожелания. Кроме того, многие оценили образ Зары на фото. Среди комментаторов также отметились звездные подруги артистки — оперная дива Хибла Герзмава и телеведущая Екатерина Мцитуридзе.
Последняя особенно трогательно поздравила Зару с праздником. «Моя любимая девочка, Зара, с твоим днем! Пусть твои неразлучные ноты всегда летят в небо и искрятся любовью (ну ты поняла)», — написала Мцитуридзе.
Напомним, недавно поклонники выяснили, что Зара не только талантливая певица, но и хорошая хозяйка. На днях артистка поделилась с фанатами фирменным рецептом абрикосового варенья.