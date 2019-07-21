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Зара поделилась фирменным рецептом абрикосового варенья

Артистка не только хорошо поет, но и прекрасно готовит.

Зара поделилась фирменным рецептом абрикосового варенья
Певица Зара / global look press

Зара — не только успешная и талантливая певица, мама двоих детей, но и, как выяснилось, хорошая хозяйка. На своей странице в соцсети Instagram 35-летняя артистка поделилась фирменным рецептом абрикосового варенья.

Зара отметила, что способ приготовления джема очень прост, но сами фрукты должны быть сочными и крупными. Для начала абрикосы необходимо помыть, удалить косточки, но не выбрасывать их, а сохранить — они еще понадобятся. Затем нужно разделить половинки и каждую их них ещё на две части. Потом все это засыпать сахаром.

«Взять 1/4 часть апельсиновой корки, нарезать соломкой в варенье, добавить 2-3 ст. л. воды и поставить на медленный огонь, как только закипит снять с огня, дать остыть. Тем временем очистить косточки и добавить в уже остывшее варенье и ещё раз на медленном огне довести до кипения, снять с огня. Закатать в стерилизованные банки и укутать», — поделилась рецептом у себя в Instagram Зара.

Полученное варенье нужно хранить в холодильнике. Что касается количества сахара, то на один килограмм фруктов потребуется около 200 граммов.

Многие поклонницы поблагодарили Зару за полезный и простой рецепт летнего джема.

Ранее рецептом «лакомства для бедных» из крыжовника поделилась актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

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вареньеЗараКулинарные рецептыпевица Зарарецепт

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Зара поделилась фирменным рецептом абрикосового варенья
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