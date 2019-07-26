Кузьмин рассказал, что изменилось в его жизни после расставания с Пугачевой

Музыкант Владимир Кузьмин в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, что многому обязан певице Алле Пугачевой — своей бывшей возлюбленной. Именно благодаря совместному творчеству он стал популярен на всю страну. Их песня «Две звезды» на стихи Игоря Николаева стала хитом и раздавалась из всех динамиков в СССР.

Впрочем, Кузьмин отметил, что от этого сотрудничества был и один негативный момент. Дело в том, что рок-певец привык играть достаточно тяжелую музыку. Во время совместного творчества ему пришлось перестраиваться. Все-таки Алла Пугачёва ярко выраженная поп-певица.

Но больше всего Кузьмина стала расстраивать ситуация на его концертах, которая произошла после расставания с Пугачёвой. Напомним, что звезды рассорились и перестали петь вместе в 1987 году. «Зритель какой-то непонятный пошел на мои концерты после расставания с Аллой. Публика собиралась очень разношёрстная. Они не понимали, что я делаю, а я не понимал, что они забыли на моих концертах», — сказал музыкант.

По его признанию, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы обрести своего зрителя после разрыва с артисткой. Однако, как сказал музыкант, на его концертах всегда были аншлаги, что ему было по душе.