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Кузьмин объяснил, почему на три года уезжал в Америку

По словам музыканта, в какой-то момент он понял, что нужно возвращаться на родину.

Кузьмин объяснил, почему на три года уезжал в Америку
Кузьмин три года жил в Америке/globallookpress.com

Музыкант Владимир Кузьмин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, зачем в начале девяностых годов он на три года уезжал в Америку. Напомним, что в 1990 году певец и его группа «Динамик» приняла решение продолжить карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами они выступали в ночных клубах и записали два англоязычных альбома: «Dirty Sounds» и «Crazy about Rock-n-Roll».

Владимир Кузьмин. Фото
Кузьмин в начале девяностых три года провел в Америке/globallookpress.com

«Я думал, что Америка – это сказка. Считал, что только там смогу играть настоящую музыку, поэтому и уехал. Где мы там только не работали и не пели. Но преимущественно мы все-таки играли там чужую музыку. Много песен Эрика Клэптона. Спустя три года я вдруг задал себе вопрос: «А что я тут делаю?» Решил поехать обратно в Россию, хотя большинство ребят из «Динамика» остались там. Я понял, что в России меня ждут, а там нет. Хотя z доказал, что являюсь музыкантом международного уровня, но не более того», — сказал Владимир Кузьмин.

По словам певца, возвращение в Россию получилось триумфальным. В родной стране его ждали и по его творчеству соскучились. «Помню был на гастролях. Ко мне пришли гости. Я пошел в другую комнату и за 15 минут сочинил «Сибирские морозы». Мне друзья сразу сказали, что это хит, но я тогда этого еще не понимал», — заметил музыкант.

Кузьмин отметил, что общий уровень музыкантов в Америке выше. При этом все его воспринимали в чужой стране как талантливого певца. Как он заявил, годы в США не прошли для него даром. Он многому научился у своих американских друзей.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАмерикаВладимир КузьминГруппа "Динамик"

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Кузьмин объяснил, почему на три года уезжал в Америку
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