Калашникова считает, что Шаляпину не позволят сняться в её клипе

После слухов о ребенке, который якобы родился от певца, Виталина Цымбалюк-Романовская может не отпустить возлюбленного к бывшей.

Клип Анны Калашниковой «По любви» за несколько дней набрал около 2 миллионов просмотров. Режиссером выступил Алексей Воробьев – он же примерил на себя роль суперагента. Там же снялся Гоша Куценко, который подрался с певцом. Помимо артистов, в ролике также участвовали Лена Ленина, Лариса Копенкина, Никас Сафронов и другие.

На волне успеха Анна Калашникова планирует снять ещё один клип. Певица хочет пригласить экс-возлюбленного Прохора Шаляпина, но теперь не уверена, что её задумка осуществиться. Недавно одна из бывших девушек певца Татьяна Гудзева родила ребенка. По слухам, малыш является сыном Шаляпина. Это осложнит отношения между артистом и певицей.

«Думаю, его нынешняя любовь Виталина Цымбалюк-Романовская после такого вряд ли теперь подпустит Прохора к кому-то из бывших. Виталина дама осторожная и очень ревнивая. Думаю, она не разрешит Шаляпину сняться в моем клипе», — рассказала Анна Калашникова «Комсомольской правде».

Сам Шаляпин отрицает любое родство с младенцем. Певец не поверит словам экс-возлюбленной, пока не проведут ДНК-тест. По слухам, из-за скандала Цымбалюк-Романовская нервничает. Именно поэтому она не пустила Шаляпина на день рождения Калашниковой месяц назад.