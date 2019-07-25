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Бузова обошла Собчак и Шейк в рейтинге самых богатых звезд

Журнал Forbes составил список богатейших и наиболее популярных отечественных спортсменов и знаменитостей моложе 40 лет.

Бузова обошла Собчак и Шейк в рейтинге самых богатых звезд
Ольга Бузова. фото: globallookpress.com

Как известно, знаменитости зарабатывают деньги не только благодаря творчеству, но и участвуя в рекламных кампаниях, делая рекламные посты в соцсетях и занимаясь бизнесом. Порой конкуренцию им в финансовом плане могут составить лишь олигархи. Журнал Forbes составил рейтинг богатейших отечественных звезд не старше 40 лет.

В связи с возрастным ограничением в этом году из списка исключили Федора Бондарчука, Никиту Михалкова, Филиппа Киркорова и Максима Галкина. Возглавил топ-10 знаменитый боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, которому удалось победить самого Конора Макгрегора. По данным издания, его доход составляет 11,5 миллиона долларов в год. Также в рейтинге учитывалось то, сколько раз человека упомянули в СМИ и соцсетях. Благодаря этому пункту вторую строчку заняла Ольга Бузова с доходом 4,4 миллиона долларов. В соцсетях ее упоминали почти 4,5 миллиона раз, а в СМИ — 73 тысячи раз.

Благодаря рейтингу стало известно, что по официальным данным Бузова заработала в 4,4 раза больше, чем Ксения Собчак. Блондинка заняла лишь 12 строчку. Следом за поющей телеведущей разместился хоккеист Александр Овечкин (14,5) замыкает пятерку Егор Крид (5,8) и Баста (6,9). Также в десятку вошли: Дима Билан (6,5), Тимати(3,4), Ирина Шейк(4), Артем Дзюба (5,4) и на 10 месте расположилась Полина Гагарина (5,3).

Стоит отметить, что молодой актер Саша Петров заработал на съемках в сериалах и фильмах 2,5 млн долларов. Также оказалось, что Элджей  заработал почти в два раза больше своей возлюбленной Насти Ивлеевой. Его доход составил 1,5 миллиона долларов против 0, 9. Для многих также окажется удивительным, что Павел Воля (2,5) и Юрий Дудь (1,4) заработали больше Сергея Лазарева, чья прибыль достигла 1,2 миллиона долларов, пишет Forbes. 

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Бузова обошла Собчак и Шейк в рейтинге самых богатых звезд
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