В Нью-Йорке сорвался концерт Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес вынуждена была прекратить свой концерт в спорткомплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

«Они (пожарные) просто сказали мне уйти со сцены», — так описала происходящее звезда в видеоклипе в Twitter, снятом прямо за кулисами. Еще она рассказала, что всех попросили «эвакуироваться очень медленно и спокойно».

Дженнифер также призналась, что ей очень жаль, она сильно расстроена и опустошена, но понимает — безопасность людей должна быть на первом месте.

Певица надеется, что сорванный концерт пройдет в ближайший понедельник, такие планы уже есть, субботние билеты будут действительны. Еще звезда пообещала, что устроит для зрителей незабываемое, потрясающее шоу.

А на страничке «Мэдисон-сквер-гарден» в Instagram опубликовали фото афиши Джей Ло и ее гримерную.

Напомним, пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что отключение произошло из-за сгоревшего трансформатора, который находился на Западной 64-й улице и Вест-Энд-Авеню.