Боярский объяснил, почему отказался играть в откровенных сценах

По словам актера, через несколько месяцев ему исполнится 70 лет и это все объясняет.

Актёр Михаил Боярский объяснил, почему отказался от игры в спектакле «Интимная жизнь», в котором был главным действующим лицом долгие годы и в котором есть постельные сцены. По словам актера, одно время он даже думал, что попадет с этим спектаклем в книгу рекордов Гиннеса. Уж больно долго данная постановка пользовалась успехом у зрителей.

«Годы дают о себе знать. Мне через несколько месяцев будет 70 лет. В таком возрасте играть интимные истории уже неприлично», — заявил актер.

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Любопытно, что в другом своем спектакле «Смешанные чувства» есть также интимная сцена. В этой постановке он задействован со своей супругой актрисой Ларисой Луппиан. Как сказал Боярский, этот спектакль все-таки больше рассчитан на возрастную публику. В нем главная цель показать зрителю, что любви все возрасты покорны. «Там история связана с потерей близких: у главной героини умер муж, а у главного героя – жена. Их связь – последняя ниточка, за которую они цепляются», — сказал Михаил Боярский.

Также актер заметил, что его жена первое время отказывалась возглавлять Театр имени Ленсовета, где сейчас трудится художественным руководителем. Уговорили ее чиновники из Комитета по культуре. Как сказал «главный мушкетер страны» и большой поклонник санкт-петербургского «Зенита», его супруга хочет, чтобы в театре сохранились традиции прошлого. Ее цель сделать так, чтобы на постановки приходила не только молодежь, но и взрослый зритель, сообщает портал argumenti.ru.