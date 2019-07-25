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Боня намекнула на роман с 24-летним боксером

Бдительные поклонники догадались, с кем встречается светская львица.

Боня намекнула на роман с 24-летним боксером
Виктория Боня / global look press

Виктория Боня — бывшая участница проекта «Дом-2», известная телеведущая, светская львица и блогер с аудиторией в 6,3 миллиона человек. Телезвезда любит давать советы подписчицам, но при этом редко афиширует свою личную жизнь. Однако в этот раз она решила сделать исключение и опубликовала фото с роскошным букетом от таинственного возлюбленного.

«Любимые цветы от любимого мужчины», — подписала снимок 39-летняя Боня.

При этом личность бойфренда светская львица так и не раскрыла. Тогда поклонники начали гадать, кто же на самом деле дарит цветы телеведущей. Судя по всему, им это удалось. По словам знатоков, речь идет о 24-летнем боксере, живущем во Франции, Хусейне Асхабове.

«Хусейн молодец, нет слов», «Ну вот наконец и у Вики появилось фото, которое есть у каждой женщины на Северном Кавказе», — комментируют пользователи сети. Одна из подписчиц также написала ник Асхабова в Instagram, на что Виктория кокетливо ответила: «Тут такие следопыты, все знают!».

Комментарии
www.instagram.com/victoriabonya/

Напомним, что Боня несколько лет состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом и даже родила от него дочь Анджелину. Но даже общий ребенок не смог спасти их отношения, и в 2017 году пара распалась. По слухам, причинами стали измены Смерфита.

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Виктория Боняновый бойфрендотношения

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Боня намекнула на роман с 24-летним боксером
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