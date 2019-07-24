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Боня похвасталась роскошным букетом от «любимого мужчины»

Личность кавалера она раскрывать пока не стала.

Боня похвасталась роскошным букетом от «любимого мужчины»
Виктория Боня / global look press

Виктория Боня старается не афишировать свою личную жизнь. Не секрет, что у телезвезды было немало мужчин. Кроме того, она несколько лет состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом и даже родила от него дочь Анджелину. Однако в 2017 году пара распалась. По слухам, причинами стали измены Смерфита.

После болезненного расставания с отцом своего ребенка Боня ни с кем не встречалась, а если мужчины и были в ее жизни — она этого не афишировала.

Однако сейчас, судя по всему, сердце бывшей участницы «Дома-2» наконец занято. На своей странице в Instagram Виктория опубликовала фото с роскошным букетом розовых пионов и сказала, что цветы ей подарил любимый мужчина. Кстати, снимки сделаны в Москве.

«Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?!!» — подписала новую фотографию Боня.

При этом личность новой пассии телезвезда раскрывать не стала. Возможно, скоро поклонники Виктории узнают, кто же занял место в ее сердце.

Говорят, что счастливые люди часов не наблюдают. Так и Боня несколько дней назад призналась, что она пропустила авиарейс в Лондон из-за своей рассеянности.

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Боня похвасталась роскошным букетом от «любимого мужчины»
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