Анна Семенович похвасталась стройными ногами в коротком платье

Телезвезда считает, что не только ее грудь достойна внимания поклонников.

Анна Семенович — одна из самых ярких и звезд российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что ее фигура не соответствует классическим канонам современной красоты, бывшую солистку «Блестящих» не раз включали в список самых сексуальных женщин страны по версии мужских журналов.

Недавно Семенович даже представила собственную коллекцию платьев для дам с такими же, как у нее, пышными формами. Анна гордится своей роскошной грудью, но считает, что ее ноги также достойны внимания.

На своей странице в соцсети Instagram 39-летняя певица опубликовала серию снимков с отпуска, на которых она позирует в коротком черном платье.

«Говорите грудь? А мне кажется ноги, а вам», — подписала фотографии Семенович.

Поклонники согласились, что ноги у певицы тоже хороши, а многие даже отметили, что в Анне прекрасно все.

«Мне кажется просто прекрасно всё», «Аня у вас все шикарно», «И ножки хороши», «Ножки», «Красотка», «Покорять пещеру своей красотой решили, Анна? Восхитительно выглядите) Ножки огонь)», — написали фанаты в комментариях.