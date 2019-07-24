Сергей Лазарев улетел от холодного московского лета в Турцию

Певец показал, как он наслаждается солнцем и теплом на курорте.

Пока москвичи и гости столицы жалуются на холодное лето в городе, звезды российского шоу-бизнеса при первой же возможности улетают в теплые края. Место для отпуска в своем напряженном графике нашел и Сергей Лазарев. Артист улетел в Турцию.

На своей странице в соцсети Instagram 36-летний певец на зависть москвичей опубликовал красочное фото из Бодрума, где он позирует на террасе гостиничного номера в пустой ванной с бокалом коктейля.

«It’s Time to Relax… В отличие от Москвы лето в Бодруме никто не отменял. Поэтому настроение-летнее, коктейль-летний <…> Как там дела у вас? Что с погодой? », — подписал новый снимок Лазарев.

Многие поклонники из столицы и регионов Центральной России пожаловались на холодную погоду и написали, что завидуют артисту.

Недавно Сергей рассказал фанатам, почему он так часто летает в Майами. Певец объяснил, что у него нет недвижимости в США. Из-за сложных отношений между нашими странами он боится что-либо приобретать в Штатах. Но при этом он любит отдыхать во Флориде и набираться там сил.