Лазарев ответил на вопрос, почему часто летает в Майами

Певец каждое лето отдыхает в США, но своего дома, как оказалось, у него там нет.

Сергей Лазарев в июле уехал в Майами. Певец взял отпуск, чтобы отдохнуть с сыном Никитой. Они не только много плавали в океане, делали совместные снимки. Артист сводил наследника в зоопарк, где они смогли увидеть множество животных. Также папа с сыном побывали в Диснейленде и парке Universal Islands Of Adventure. Наследник звезды катался на аттракционах и даже примерил одинаковые футболки вместе с отцом.

Поклонники заметили, что Лазарев очень часто отдыхает именно в США. Многие были уверены, что артист приобрел там особняк, поэтому каждый год туда летает. Однако в интервью певец признался, что дело обстоит иначе.

«Недвижимости в Майами у меня нет. Сейчас немного сложные взаимоотношения между странами, чтобы рисковать и приобретать что-то. Часто бываю в Америке, потому что здесь комфортный климат — для меня и ребенка, отдыхаю душой, порой даже начинаю мыслить иначе. Объясняю Никите, что надо заряжаться солнечной энергией, чтобы хватило на весь год», — пояснил Сергей.

Как оказало, племянница певца Алина не была в Америке, но он мечтает ее туда свозить. Девушка в этом году окончила 9-й класс с хорошими оценками. Лазарев ее поздравил и даже подарил несколько обновок. По словам артиста, его племянница мечтает стать актрисой или телеведущей. Она окончила курсы радиоведущий и уже может работать. Сергей рад, что девочка к нему прислушивается, хоть уже и имеет свое мнение, об этом пишет издание «СтарХит».