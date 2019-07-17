Виктория Боня пропустила рейс в Лондон из-за рассеянности

39-летняя Виктория Боня оказалась в неприятной ситуации по собственной вине. Рассеянность подвела телеведущую в самый ответственный момент.

Боня собралась в Лондон. Экс-участница «Дома-2» приехала в аэропорт заранее, неспешно позавтракала и вспомнила, что не взяла с собой паспорт.

До вылета оставалось десять минут. Конечно же, Виктория Боня не успела на рейс. Звезда вернулась домой в теплую постель. Она обняла любимую кошку и поделилась неприятностью с подписчиками в Instagram. Все же телеведущая отнеслась к происшествию с юмором.

«Ну, Мурочка, конечно, обрадовалась, что мамочка дома остается. Вот так я слетала в Лондон!» — сказала Виктория Боня в Stories.

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