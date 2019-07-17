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Виктория Боня пропустила рейс в Лондон из-за рассеянности

Телеведущей пришлось вернуться домой к любимой кошке.

Виктория Боня пропустила рейс в Лондон из-за рассеянности
Виктория Боня. Фото: globallookpress

39-летняя Виктория Боня оказалась в неприятной ситуации по собственной вине. Рассеянность подвела телеведущую в самый ответственный момент.

Боня собралась в Лондон. Экс-участница «Дома-2» приехала в аэропорт заранее, неспешно позавтракала и вспомнила, что не взяла с собой паспорт.

Виктория Боня. Фото
Боня осталась дома вместо поездки в Лондон. Скриншот: instagram.com/victoriabonya/

До вылета оставалось десять минут. Конечно же, Виктория Боня не успела на рейс. Звезда вернулась домой в теплую постель. Она обняла любимую кошку и поделилась неприятностью с подписчиками в Instagram. Все же телеведущая отнеслась к происшествию с юмором.

«Ну, Мурочка, конечно, обрадовалась, что мамочка дома остается. Вот так я слетала в Лондон!» — сказала Виктория Боня в Stories.

Ранее Виктория Боня поделилась с подписчиками опасениями насчет дочери. Семилетняя Анджелина всерьез увлеклась верховой ездой. В свою очередь, телеведущая боится лошадей и считает хобби дочки опасным. Поклонники успокоили экс-участницу «Дома-2», заверив, что Анджелина неплохо справляется с конкуром.

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Виктория БоняЛондонпоездка

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Виктория Боня пропустила рейс в Лондон из-за рассеянности
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