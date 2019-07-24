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Хакамада назвала неожиданную причину своего первого замужества

Бизнесвумен призналась, что в 19 лет она страдала от множества комплексов, что сыграло свою роль при принятии ответственного решения.

Хакамада назвала неожиданную причину своего первого замужества
Ирина Хакамада. Фото: globallookpress.com

В свои 64 года Ирина Хакамада успела побывать замужем четыре раза. Первым супругом бизнесвумен стал Валерий Котляров, которому она родила сына Даниила. Накануне экс-политик рассказала, почему вышла замуж в первый раз.

По словам Хакамады, это произошло, когда ей было 19 лет. На тот момент у нее было огромное количество комплексов, она даже впадала в депрессию, считая себя неумной, безвольной, некрасивой и даже «страшной» девушкой.

«Я была очень косноязычной, не умела красиво говорить, была в какой-то степени мизантропом. Но мизантроп не любит людей, а я не любила себя», – вспоминает знаменитость.

Вдобавок ко всем этим комплексам Ирина в те годы была слабо развита физически. Ей не удавались даже простые упражнения на занятиях по физкультуре, вроде прыжков через козла. Чтобы почувствовать уверенность в себе, Хакамада решила стать замужней женщиной.

«Я ради этого и замуж-то вышла», – говорит политик в эфире Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».

Конечно, сейчас Ирину Хакамаду нельзя назвать слабой и не интеллектуальной особой. В 2004 году она стала кандидатом в президенты России, смогла вырастить и продолжает заботиться о дочери от четвертого брака Марии, которая родилась с синдромом Дауна. Известная журналистка делает все возможное, чтобы ее наследница жила полноценной жизнью.

Ирина Хакамада в гостях у Вячеслава Манучарова. Кадр из шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube
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Хакамада назвала неожиданную причину своего первого замужества
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