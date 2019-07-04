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Хакамада поделилась радостным событием из жизни «особенной» дочери

У Марии Сиротинской появилась новая работа.

Хакамада поделилась радостным событием из жизни «особенной» дочери
Ирина Хакамада с дочерью Марией Фото: Globallookpress.com

Политик Ирина Хакамада — дважды мама. Старшему сыну Ирины, Даниилу, уже больше сорока лет, он женат и имеет собственных детей. А младшая дочь знаменитости родилась с синдромом Дауна. Но в последнее время людей с таким диагнозом все чаще начинают называть «солнечными» или «особенными».

Наследница Хакамады, Мария Сиротинская, ведет максимально активную и насыщенную жизнь. В свое время мама предоставила ей все возможности для развития своего потенциала, и девушка выросла полноценной личностью.

Ирина старается ограждать личную жизнь дочери, но иногда все же делится подробностями. Так, на днях политик опубликовала в своем Instagram фото дочери и ее возлюбленного Влада Ситдикова.

Под фото Ирина написала, что они устроились работать в знаменитый отель Hilton, потому что администрация заведения лишена предрассудков и предоставляет рабочие места всем.

«Мы верим, что разные люди с разными возможностями делают команду сильной, а компанию успешной. У нас есть место для всех: для студентов совсем без опыта; для тех, кому 50+; для мужчин и женщин, для людей с ограниченными возможностями; для людей разных взглядов и убеждений», — цитирует Хакамада руководство сети отелей.

В комментариях поклонники отметили, что ребята выглядят по-настоящему счастливыми, и пожелали им успехов на новой работе.

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Влад Сиддиковдети звездИрина ХакамадаМария Сиротинскаясиндром Даунасолнечные дети

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Хакамада поделилась радостным событием из жизни «особенной» дочери
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