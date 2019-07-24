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«Люблю тебя!»: Екатерина Вилкова призналась в чувствах своей подруге

И поздравила актрису Анну Бегунову с днем рождения.

«Люблю тебя!»: Екатерина Вилкова призналась в чувствах своей подруге
Екатерина Вилкова пожет похвастаться настоящей женской дружбой ФОТО: https://www.instagram.com/p/BzxbAPbh7_v/

Говорят, на звездном Олимпе настоящей дружбы не бывает. А вот актрисы Екатерина Вилкова и Анна Бегунова имеют полное право утверждать иное: их дружба проверена временем.

«Моя #Бегунова родилась!!!! Люблю тебя!!! С днём рождения», — обратилась актриса к своей подруге.
Поздравление Вилкова сопроводила двумя фото, где запечатлены приятельницы. На одном снимке они изучают текст, а на другом дурачатся.

Девушки дружат уже так много лет, что сами сбились со счета.  Они похожи не только внешне, даже дни рождения у них в июле: 11 июля поздравления принимала Вилкова, а 24 июля поздравления получает Анна Бегунова.

Праздник девчонки собираются, конечно же, отмечать вместе. Такая дружба может только лишний раз опровергнуть утверждение, что женской дружбы не бывает.

«Мне очень нравится ваша дружба», «Девчонки — вы классные», «Вы живые и настоящие», — пишут актрисам в комментариях. А фанаты даже сняли к их праздникам поздравительные видеоролики, такие же живые и веселые, как и сами именинницы.

Кстати, Екатерина Вилкова близко дружит с еще одной актрисой — это Светлана Ходченкова. Не так давно последняя креативно поздравила подругу с днем рождения, обратившись к ней: «С Днём рождения тебя, бабуль!!!», пишет сайт argumenti.ru.

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Анна БегуноваЕкатерина ВилковаСветлана Ходченкова

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«Люблю тебя!»: Екатерина Вилкова призналась в чувствах своей подруге
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