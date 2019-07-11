Вилкова поделилась снимком без макияжа в свой день рождения

Екатерина Вилкова прославилась благодаря сериалу «Отель Элеон». В ее копилке есть еще ряд кинолент, включая диснеевский фильм «Последний богатырь». Актрисе также не на что жаловаться и в личной жизни. Уже восемь лет она счастлива в браке со звездой сериала «Не родись красивой» Ильей Любимовым. Они воспитывают двоих детей: семилетнюю дочку Павлу и пятилетнего сына Петра. Артистка всегда хорошо выглядит, успешно совмещая карьеру и материнство.

Как и многие звезды, Вилкова ведет страничку в соцсети, но преимущественно там она делится снимками с работы или светских мероприятий. Крайне редко актриса позволяет поклонникам увидеть ее детей или супруга. 11 июля девушке исполнилось 35 лет. В честь дня рождения Екатерина поделилась домашними снимками. На них именинница запечатлена утром в постели без макияжа. Она не побоялась показать свою природную красоту.

«Привет! Я родился! Ну, в это время, 35 лет назад, я была гораздо более помятой! Так что — считаю прогресс на лицо!», — написала в шутливой форме Вилкова. Ее юмор оценила Светлана Ходченкова, которая поспешила поздравить коллегу. Анна Михалкова тоже не осталась в стороне. «Старушка моя! Прогресс — на лице! Люблю тебя!», — призналась она. Отметилась и Агния Дитковските: «С твоим днем, прекрасная, помятая».

Поклонники пожелали звезде оставаться такой же доброй, открытой и лучезарной. Они ждут ее новых образов и ролей в кино. Скорее всего, праздничный день Екатерина проведет с семьей. Отметим, что актриса в обычной жизни всегда предпочитает выглядеть естественно. При этом на красной дорожке она не упускает возможности блеснуть в кокетливом платье или модном комбинезоне.