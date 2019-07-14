Чехова рассказала, что ее сравнивали с Джей Ло и Мэрилин Монро

Телеведущая перечислила тех знаменитостей, на которых она похожа, по мнению своих знакомых.

Анфиса Чехова — одна из самых ярких женщин российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что она не вписывается в классические идеалы красоты 90-60-90, телеведущая не раз попадала в списки самых сексуальных женщин России, составленных мужскими журналами.

В этот раз Анфиса решила рассказать подписчикам, что ее всю жизнь сравнивают с другими знаменитостями — как с отечественными, так и с зарубежными. В частности, Чеховой говорили, что она похожа на Дженнифер Лопес и Мэрилин Монро.

«Я всю свою жизнь слышу, что я на кого-то похожа. В юности это была Анна Самохина, Сабрина и Кристина Орбакайте. Потом к ним добавились Наталья Орейро, Дженифер Лопес, Джина Лола Бриджида, Эмили Кларк, Дженифер Лоуренс, Дженифер Коннели (слишком много Дженифер, на которых мне говорят я похожа), Дита фон Тиз, Мерилин Монро, Ольга Орлова и даже Елена Воробей», — рассказала звезда российского шоу-бизнеса на своей странице в Instagram.

В подписи к новому снимку, предвосхищая возможные комментарии, Анфиса Чехова отметила, что пластику она не делала, виниры не вставляла, а ее глаза на фото вовсе не грустные.

Ранее телеведущая рассказала порталу Teleprogramma.pro о том, что Лариса Гузеева однажды сама позвонила ей и извинилась. Речь шла о слухах, которые актриса поспешила опровергнуть.