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Оксана Федорова показала кадры с тренировки по боксу

Компанию телеведущей составил ее семилетний сын.

Оксана Федорова показала кадры с тренировки по боксу
Оксана Федорова / global look press

Оксана Федорова доказала своим поклонникам, что она не только хрупкая красавица, победившая в конкурсах «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». 41-летняя телеведущая очень даже может постоять за себя и дать отпор любому хулигану.

Федорова немало удивила подписчиков, опубликовав в соцсетях видео с тренировки по боксу, где она в спортивном костюме и без макияжа изо всех сил наносит удары по груше. А компанию в этом деле ей составил сын Федор.

Оксана Федорова
Оксана Федорова боксирует / www.instagram.com/fedorovaoksana/

«В боксе, как и в жизни, самое главное — не нанести удар, а его не пропустить», — написала Оксана на своей странице в соцсети Instagram.

(листайте вправо)

Помимо Федора, телеведущая также воспитывает шестилетнюю дочь Елизавету. Кстати, накануне девочка отмечала день рождения, а заботливая мама поспешила трогательно поздравить малышку с праздником у себя на странице в Instagram. Впрочем, Лизу на тренировку по боксу Оксана пока решила не брать.

Напомним, что телеведущая воспитывает семилетнего Федора и шестилетнюю Елизавету вместе с мужем Андреем Бородиным, за которого она вышла замуж в 2011 году.

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Тэги:

боксзанятия боксомОксана Федороватренировка по боксу

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Оксана Федорова показала кадры с тренировки по боксу
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