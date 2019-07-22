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Оксана Федорова трогательно поздравила дочку с днем рождения

Маленькой Лизе исполнилось шесть лет.

Оксана Федорова трогательно поздравила дочку с днем рождения
Оксана Федорова / global look press

Оксана Федорова — не только успешная телеведущая, фотомодель, благотворительница, но и счастливая жена и мать. Вместе со своим супругом Андреем Бородиным экс-«Мисс Вселенная» растит сына Федора и дочку Елизавету.

Маленькой Лизе 22 июля исполнилось шесть лет. В честь праздника 41-летняя Федорова опубликовала фотографию малышки с букетом цветов у себя на странице в Instagram и процитировала рассуждения священнослужителя о детях.

«Дети нужны нам для того, чтобы мы здесь, на земле могли коснуться Царствия Небесного. А для верующего человека ребенок — пример того, каким нужно быть», — говорится в подписи к новому снимку дочери Федоровой.

«Моей малышке Елизавете 6 лет. Мой ангел, будь счастлива», — добавила «Мисс Вселенная».

Поклонники Оксаны Федоровой присоединились к поздравлениям и написали маленькой Лизе теплые пожелания.

Напомним, сейчас телеведущая путешествует по черноморскому побережью и совмещает отдых с работой. Так, на днях она порадовала поклонников фотографиями в свадебном платье.

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Оксана Федорова трогательно поздравила дочку с днем рождения
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