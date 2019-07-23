Меган Маркл оправдали за «неправильное» поздравление принца Джорджа

Меган Маркл в очередной раз стала объектом нападок хейтеров. В этот раз злопыхателям не понравилось, как герцогиня Cассекская поздравила сына Кейт Миддлтон с днем рождения.

В частности, экс-актрису раскритиковали за то, что в своем послании она не поставила титул перед именем Джорджа.

Однако у Меган нашлись и лояльно настроенные по отношению к ней фанаты королевской семьи. Они привели железобетонные аргументы в защиту своей любимицы.

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«Вау! Хейтеры стонут из-за того, что Гарри и Меган не поставили «принц» в поздравлении Джорджа. Они, по всей вероятности, полагают, что герцогиня писала этот пост сама», — начал пользователь свою публикацию.

«Однако злопыхатели все равно нашли бы повод придраться, неважно, написала бы она его титул или нет», — резонно заметил поклонник.

Он также добавил, что соавтором поста был и Гарри, так как аккаунт в Instagram у супругов совместный. Его поддержали еще несколько человек.

Они отметили, что герцога Сассекского буквально недавно обвинили во всех смертных грехах именно из-за титула, который он написал в поздравлении Уильяму — такое обращение они сочли признаком формализма.

В общем и целом поклонники четы пришли к выводу, что чтобы те не сделали, желающие найти какой-нибудь недочет в действиях Меган и Гарри всегда найдутся, пишет Express.