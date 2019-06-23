Гарри и Маркл сухо поздравили Уильяма с днем рождения

Накануне британский принц Уильям отметил свое 37-летие. На официальной странице герцога и герцогини Кембриджских появился пост, в котором именинник благодарит своих подписчиков и, в целом, всех, кто поздравил его с праздником и написал теплые слова в его адрес.

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Одновременно с этим, жители Великобритании и пресса оказались неприятно поражены тому, как поздравил Уильяма его младший брат, принц Гарри со своей женой Меган Маркл. Они в комментариях к публикации написали лишь сухое и крайне официальное: «С днем ​​рождения герцога Кембриджского!». Тогда как в предыдущие годы Гарри поздравлял брата более неформально и сердечно.

Бывшая актриса и принц даже не опубликовали отдельного поста для Уильяма на своей официальной странице. Хотя так они недавно поздравляли принца Филиппа с 98-летием. А когда принцу Луи исполнился один год, они ответили смайликами с пирожными и воздушными шариками и пожелали своему племяннику «большой любви».

По мнению редактора Majesty Magazine Ингрид Сьюард, такое поведение членов королевской семьи – преднамеренное оскорбление, которое свидетельствует о еще больше углубившемся расколе между братьями, пишет издание Еxpress.co.

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Напомним, до последнего времени одной из главных новостей о Гарри и Уильяме стали публикации о том, что герцог и герцогиня Сассекские прекратили свое сотрудничество с благотворительным фондом Уильяма и Кейт.