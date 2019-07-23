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Фадеев вошел в совет фонда «Чимеевская святыня»

Продюсер будет следить за восстановлением сгоревшего храма.

Фадеев вошел в совет фонда «Чимеевская святыня»
Максим Фадеев/instagram.com/fadeevmaxim/

Максим Фадеев широко известен своими творческими достижениями, благодаря ему раскрыли свой талант многие исполнители — Полина Гагарина, Елена Темникова, Юлия Савичева, Иракли, Пьер Нарцис, группа «Serebro». Но продюсер еще успевает заниматься добрыми делами и вне области искусства, о чем иногда рассказывает в соцсети.

«Помните, я писал здесь о сгоревшем Чимеевском храме и о том, что хочу его восстановить? Я говорил, что для меня много значит это место и хочу принять участие в его восстановлении. Изначально я планировал отстроить его из дерева. Аутентично, как было до пожара», — написал Фадеев в Instagram.

Еще он сообщил, что пообщался с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым. «Меня убеждают в том, что новая церковь должна быть из кирпича и т.п. Было решено создать фонд по восстановлению храма! И с этого дня я вхожу в попечительский совет фонда «Чимеевская святыня», чтобы финансировать строительство и следить за происходящим», — рассказал 51-летний продюсер.

Напомним, за последнее время его лейбл MALFA лишился некоторых известных артистов, а бывшая солистка группы «Serebro» Елена Темникова и вовсе спровоцировала скандал. Она в одном из интервью намекнула на тайный роман продюсера с Ольгой Серябкиной. Когда журналисты «Комсомольской правды» попросили Фадеева прояснить эту ситуацию, продюсер возмутился и комментировать «грязные слухи с помойки» отказался, сославшись на то, что он семейный человек и не должен реагировать на провокации.

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Тэги:

группа SEREBROЕлена ТемниковаИраклиМаксим ФадеевПолина ГагаринаПьер НарцисЮлия Савичева

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Фадеев вошел в совет фонда «Чимеевская святыня»
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