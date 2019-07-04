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Внучка Боярского захотела петь у Максима Фадеева

Девушка не собирается продолжать знаменитую актерскую династию.

Внучка Боярского захотела петь у Максима Фадеева
Внучка Боярского хочет работать с Фадеевым. Фото: globallookpress.com

Внучка Михаила Боярского Екатерина решила не идти по стопам звездных родственников. Как считает наследница актерской династии, в ее семействе уже и так достаточно актеров.

Внучка Михаила Сергеевича хочет заниматься музыкой и стать певицей. А также реализовать себя как мама и жена. Девушка уверена, что совмещать карьеру и семью можно и нужно. Родные не слишком одобряют выбор Кати, но вопреки всему она готова приложить усилия, чтобы добиться успехов на музыкальном поприще. По словам Боярской, именно музыка ближе всего ей по духу.

Внучка Боярского уважает творчество Максима Фадеева и рэпера Басты. Она призналась, что под их руководством она могла бы попытаться начать свою певческую карьеру.

«Мне нравится лейблы Gazgolder и MALFA. С ними я бы точно не отказалась посотрудничать», — приводит слова Екатерины «СтарХит».

Напомним, девушка, отметившая в этом году 20-летие, активно ведет блог в Instagram, где с удовольствием делится с подписчиками своими фотографиями. Как сообщал портал teleprogramma.pro, поклонники уже отметили, что Екатерина унаследовала обаяние, артистизм и шарм, присущие ее прославленному деду.

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Тэги:

БастаЕкатерина БоярскаяМаксим ФадеевМихаил Боярский

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Внучка Боярского захотела петь у Максима Фадеева
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