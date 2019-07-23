Актерское воспитание: Боярская на даче увлекла сына страшными сказками

В своем мини-блоге в социальной сети Елизавета Боярская не раз упоминала о том, что устала и ждет-не дождется наступления каникул. Наконец, желаемое воплотилось в действительное: отпуск воцарился и для Елизаветы. В своем мини-блоге артистка сообщила, что проводит дни со старшим сыном, 7-летним Андреем, на даче. О младшем Григории, которому нет еще и года Боярская не упомянула в сообщении. Возможно, малыш тоже находится рядом с мамой.

Лиза разместила в Instagram фото уютного уголка дачи и подписала кадр: «Место — дзен. Дача. Вчера читала сыну на ночь сказки Братьев Гримм. Мама дорогая! Я думала наши сказки самые жесткие, типа Крошечки-Хаврошечки, ан нет, можно еще поспорить у кого страшнее!».

Дача Боярских расположена по Петербургом в местечке Грузино. Дачником знаменитый актер и папа Лизы Михаил Боярский стал еще в конце 70-х. Участок Боярскому и его жене актрисе Ларисе Луппиан выделили на работе. Шесть лет Боярский строил свой дом. Причем за это время поменял трех архитекторов. На даче есть все удобства для семейного отдыха: бассейн, баня, и, конечно, большой дом с просторной детской для внуков.