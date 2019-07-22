Сябитова трогательно поздравила сына с юбилеем

Телеведущая пообещала во всем поддерживать своего 30-летнего наследника.

Роза Сябитова — не только сама известная сваха страны, ведущая программы «Давай поженимся», но и счастливая и заботливая мать. 57-летняя телезвезда очень беспокоится о личной жизни своих детей.

А 22 июля сын Сябитовой, Денис, отмечает юбилей. Наследнику главной телесвахи страны исполняется 30 лет. С этим праздником Роза решила поздравить его теплыми словами со своей страницы в соцсети Instagram.

Сябитова пообещала поддерживать своего любимого сына в любых начинаниях, а также пожелала, чтобы Бог помогал ему во всех трудностях.

«Знай, что я всегда рядом, и поддержу тебя во всех твоих начинаниях. Люблю тебя, мой дорогой мальчик!», — написала телеведущая на своей странице в Instagram под фотографией Дениса.

В комментариях поклонники Сябитовой присоединились к поздравлениям и написали множество добрых пожеланий в адрес сына Розы.

Напомним, ранее телеведущая признала свою вину в том, что ее дочь Ксения никак не может устроить личную жизнь. По мнению Сябитовой, девушке мешает экранный образ ее матери.