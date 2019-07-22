ЗВЕЗДЫ

Сябитова трогательно поздравила сына с юбилеем

Телеведущая пообещала во всем поддерживать своего 30-летнего наследника.

Сябитова трогательно поздравила сына с юбилеем
Роза Сябитова / www.instagram.com/syabitova_roza/

Роза Сябитова — не только сама известная сваха страны, ведущая программы «Давай поженимся», но и счастливая и заботливая мать. 57-летняя телезвезда очень беспокоится о личной жизни своих детей.

А 22 июля сын Сябитовой, Денис, отмечает юбилей. Наследнику главной телесвахи страны исполняется 30 лет. С этим праздником Роза решила поздравить его теплыми словами со своей страницы в соцсети Instagram.

Сябитова пообещала поддерживать своего любимого сына в любых начинаниях, а также пожелала, чтобы Бог помогал ему во всех трудностях.

«Знай, что я всегда рядом, и поддержу тебя во всех твоих начинаниях. Люблю тебя, мой дорогой мальчик!», — написала телеведущая на своей странице в Instagram под фотографией Дениса.

В комментариях поклонники Сябитовой присоединились к поздравлениям и написали множество добрых пожеланий в адрес сына Розы.

Напомним, ранее телеведущая признала свою вину в том, что ее дочь Ксения никак не может устроить личную жизнь. По мнению Сябитовой, девушке мешает экранный образ ее матери.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день рожденияРоза Сябитовасваха Роза Сябитова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сябитова трогательно поздравила сына с юбилеем
Интересно?
Поделись с друзьями: