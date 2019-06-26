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Сябитова винит себя в неудачной личной жизни дочери

Ксения развелась с супругом всего через полгода после свадьбы.

Сябитова винит себя в неудачной личной жизни дочери
Роза Сябитова / www.instagram.com/syabitova_roza

Роза Сябитова — главная сваха страны, бессменная ведущая программы «Давай поженимся» в паре с Ларисой Гузеевой, а также счастливая мама. Впрочем, личная жизнь ни у Розы, ни у ее дочери Ксении особо не складывается. Первый супруг Сябитовой умер от инфаркта, а брак со вторым продержался менее трех лет.

Что касается Ксении, то ей пока тоже не везет в любви. Так, летом 2015 года девушка вышла замуж, а мама по этому случаю устроила наследнице роскошную свадьбу на 15 миллионов рублей. Однако это не спасло брак Ксении — уже через полгода она рассталась со своим мужем.

Пока что у девушки нет серьезных отношений и ни о каком бракосочетании в ближайшее время речи не идет. Сябитова понимает, что во многом виноват ее экранный образ.

«Была бы она Ксюшей Пупкиной, давно бы уже вышла замуж. А в силу того, что это моя дочь, есть сложности. Многие мужчины не решаются завести с ней отношения, и мой экранный образ хабалки в этом — большая проблема», – приводит слова телеведущей журнал «Антенна-Телесемь».

По мнению Сябитовой, устроить личную жизнь дочери также мешают ее завышенная самооценка и четкий список требований к молодому человеку. Так, например, Ксения хочет, чтобы у мужа не было друзей, максимум — один.

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Сябитова винит себя в неудачной личной жизни дочери
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