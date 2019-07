«Закрой рот!»: Кидман жестко осадила зарвавшегося радиоведущего

В рамках продвижения второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» Николь Кидман приняла участие в утреннем радио-шоу австралийской станции KIIS 1065 в студии Кайла Сэндилэндса и Джеки О.

Однако ведущие несколько зарвались, начав задавать актрисе слишком откровенные вопросы.

Николь, которой в телепроекте досталась роль Селесты Райт, приняла участие в нескольких программах. Однако вопросы Кайла вышли за всякие рамки приличия. В результате звезде пришлось попросить журналиста «закрыть рот».

Говоря о ее роли, Кайл перевел разговор на мужа Кидман — певца Кита Урбана. В частности, он затронул выпущенную им в 2018 году песню Gemini («Близнецы»), в которой поется о женщине, которая maniac in the bed but a braniac in her head — «в постели — маньяк, но с головой на плечах».

В то время музыкант признался, что эти стихи о его жене, с которой он вот уже 13 лет вместе (Кидман родилась под зодиакальным знаком Близнецов. — Прим. ред.).

«Кит сказал, что эти строки о вас в спальне, что вы настоящий маньяк. Вы не говорили ему, мол, следи, дорогой, за своими словами?» — поинтересовался ведущий.

«Вы такой гадкий! Я не подвергаю его искусство цензуре. Если бы я могла быть его музой…» — протянула Николь.

«Ну, по крайней мере он не сказал, что в постели вы бревно», — вклинилась в свою очередь соведущая Джеки О.

«Это было бы хуже», — согласилась Кидман. «Это, конечно, несколько компрометирует, но все же лучше, чем если бы он сказал: «Боже, мне так скучно. Сделай над собой усилие, Николь», — добавила она.

Однако разговор на этом не окончился. Кайл решил провести секс-анализ песни до конца. «Он также поет, что вы просыпаетесь посреди ночи, чтобы пошалить», — продолжил он было.

Но 52-летней актрисе вопросы о ее сексуальной жизни к тому моменту порядком надоели. «Нет. Что? Ты все выдумал, Кайл. Закрой рот. Я не отвечаю на подобное. Это возмутительно!» — цитирует Кидман Mirror.