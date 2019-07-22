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Седокова открыла для Федункив забавные фильтры Snapchat

Звезды российского шоу-бизнеса решили подурачиться в самолете.

Седокова открыла для Федункив забавные фильтры Snapchat
Анна Седокова / Global look press

Анна Седокова не перестает удивлять и веселить своих подписчиков в соцсетях. В этот раз 36-летняя певица опубликовала забавный ролик, сделанный вместе с актрисой Мариной Федункив на борту самолета, летевшего из Волгограда в Москву.

Судя по всему, подругам было скучно в полете и они решили попробовать на себе все известные фильтры Snapchat. Седокова рассказала, что впервые показала Федункив это приложение, которое в итоге их «затянуло».

«Когда показала своей горячей маме снапчат. Или как мы с @marina_phedunkiv дошли до этого в 7 утра в самолёте Волгоград — Москва», — подписала забавный видеоролик у себя на странице в Instagram Анна Седокова.

Многие поклонники оценили чувство юмора звезд российского шоу-бизнеса, о чем и написали в комментариях.

«Девчонки молодцы, клево подурачились», «Я просто ору, вы офигенные», «Обожаю вас», «Класс», — отметили подписчики.

Напомним, ранее Анна Седокова откровенно призналась своим поклонникам, сколько денег она тратит в месяц. 36-летняя певица рассказала, что миллиона рублей точно не хватит на все необходимые нужды.

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Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиМарина Федункив

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Седокова открыла для Федункив забавные фильтры Snapchat
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