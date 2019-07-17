Анна Седокова призналась, сколько она тратит в месяц

После всех перипетий в личной жизни певицы Анны Седоковой относительное затишье. Хотя она и признается, что сегодня ее сердце занято, но большую часть времени мать-одиночка тратит на работу. В ее плотном графике выступления на разных площадках чередуются с записью клипов, выпуском собственной одежды и рекламой в социальной сети Instagram.

Казалось бы, живи и радуйся. Анна, конечно, и не жалуется – на обеспеченную жизнь ей хватает. Однако, и тратит артистка немало. В прошлом году Седокова приобрела в ипотеку квартиру, так что ежемесячно платит взносы в банк. Поскольку в новой квартире делается ремонт (еще одна статья расходов), звезда живет в съемной, за которую тоже надо регулярно выплачивать определенную сумму. Кроме того, Анна перечисляет заработную плату своим сотрудникам своего музыкального коллектива, а их примерно 15 человек.

«Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами», — цитирует Седокову издание «СтарХит».