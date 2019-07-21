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Юлия Барановская нашла дерево-паука в джунглях Камбоджи

Телеведущая продолжает волнующее путешествие с детьми по экзотической стране.

Юлия Барановская нашла дерево-паука в джунглях Камбоджи
Юлия Барановская/instagram.com/baranovskaya_tv/

Микроблог звезды пестрит фотографиями необычных пейзажей, растений, древних храмов и водопадов с подробными описаниями мест. Барановская вместе с детьми отлично проводит время в Камбодже, стране в Юго-Восточной Азии. На свежем видео, выставленном Юлией на ее страничке в Instagram, она показала подписчикам удивительную находку.

«Это самое красивое дерево, которое мы нашли в Камбодже. У меня бы оно выиграло приз. Супер!» — говорит телеведущая, любуясь растением. На Барановской — белое платье с длинным рукавом, белая же сумочка и сланцы. «Любимая Камбоджа. Мы на острове Крабэй», — подписала ролик Юлия.

Подписчики тут же окрестили находку Барановской деревом-пауком и отметили, что оно, так же, как и девушка на видео, — очень красиво. «Как в сказочном лесу», — впечатлились подписчики.
Ранее Юлия с детьми побывала в священном месте Камбоджи ― плато Кулен. Там, у подножья, где расположился буддистский монастырь Преахангтхом, построенный в 16 веке, они попробовали розовые бананы, увидели, как делают натуральный шелк, постреляли из лука. Также семья покаталась на бамбуковом поезде, посетила развалившийся храм 11 века Ват Эк Пном. Вместе с детьми, гидом и рейнджерами Юлия провела ночь в джунглях. Путешественники спали в гамаках, умывались и чистили зубы у водопада, ели из бамбуковых кастрюль.

Напомним, это уже не первая поездка семьи в экзотические страны. Накануне новогодних каникул Юлия Барановская вместе с детьми побывала в африканской стране Намибии. Телеведущая воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина: 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения. Все ребята находятся сейчас с мамой в Камбодже.

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Андрей АршавинКамбоджаЮлия Барановская

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Юлия Барановская нашла дерево-паука в джунглях Камбоджи
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