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Векслер устроил смотрины будущей жены перед Апексимовой

По словам актера, ему было важно получить одобрение на брак от своей первой настоящей любви.

Векслер устроил смотрины будущей жены перед Апексимовой
Векслер привел жену к Апексимовой/globallookpress.com

Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» рассказал о знакомстве со своей супругой балериной Юлией Садовской. По его словам, их встреча произошла у друзей. Жену он взял напором и наглостью. При этом в то время у девушки был молодой человек, но он смог отбить и увести ее у другого.

Сергей Векслер и Ирина Апексимова
Векслер и Апексимова дружат уже много лет/globallookpress.com

«Юля продержалась около месяца под моим напором. Она тогда была танцовщицей в ансамбле Моисеева. Не скрою, что тогда я уже искал мать для моего будущего ребенка. Мне даже ночами снился сын, который сидел у меня на плечах», — рассказал актер.

По словам Сергея Векслера, вскоре после знакомства он повел будущую супругу к своей первой студенческой любви актрисе Ирине Апексимовой. Для него было важно, чтобы она одобрила его выбор. «Смотрины прошли успешно. Ирине понравилась Юля. Мы с Ириной до сих пор очень дружны семьями. У нас дети почти одного возраста», — сказал он.

Сергей Векслер также отметил, что как таковой свадьбы с Юлией Садовской у него не было. В ЗАГС они пошли, когда она была уже на пятом месяце беременности. При этом сын Илья так и остался их единственным ребенком, хотя актер всегда мечтал о большой семье. «Я всегда люблю говорить: если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Мы хотели ещё детей, но Бог нам не дал», — отметил Сергей Векслер.

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Борис КорчевниковИрина АпексимоваПрограмма "Судьба человека"Сергей ВекслерЮлия Садовская

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Векслер устроил смотрины будущей жены перед Апексимовой
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