Векслер устроил смотрины будущей жены перед Апексимовой

Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» рассказал о знакомстве со своей супругой балериной Юлией Садовской. По его словам, их встреча произошла у друзей. Жену он взял напором и наглостью. При этом в то время у девушки был молодой человек, но он смог отбить и увести ее у другого.

«Юля продержалась около месяца под моим напором. Она тогда была танцовщицей в ансамбле Моисеева. Не скрою, что тогда я уже искал мать для моего будущего ребенка. Мне даже ночами снился сын, который сидел у меня на плечах», — рассказал актер.

больше по теме Сергей Векслер поделился подробностями романа с Ириной Апексимовой По словам актера, он был безумно влюблен в популярную актрису.

По словам Сергея Векслера, вскоре после знакомства он повел будущую супругу к своей первой студенческой любви актрисе Ирине Апексимовой. Для него было важно, чтобы она одобрила его выбор. «Смотрины прошли успешно. Ирине понравилась Юля. Мы с Ириной до сих пор очень дружны семьями. У нас дети почти одного возраста», — сказал он.

Сергей Векслер также отметил, что как таковой свадьбы с Юлией Садовской у него не было. В ЗАГС они пошли, когда она была уже на пятом месяце беременности. При этом сын Илья так и остался их единственным ребенком, хотя актер всегда мечтал о большой семье. «Я всегда люблю говорить: если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Мы хотели ещё детей, но Бог нам не дал», — отметил Сергей Векслер.