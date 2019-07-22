Векслер вспомнил драку Владимира Машкова и Александра Лазарева

Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, что во время учебы в школе-студии МХАТ между студентами возникали серьезные конфликты и в дело порой приходилось пускать кулаки. В одной из таких потасовок участвовали ставшие в будущем известными актерами Владимир Машков и Александр Лазарев-младший.

«У творческих людей возникают конфликты и трения по самым разным поводам. Машков и Лазарев тогда действительно серьезно повздорили. Я уже, конечно, не помню все подробности, но конфликт завершился печально прежде всего для Машкова — его отчислили. Позже ему удалось восстановиться и доучиться. Тогда вообще многие были очень несдержанными. Я сам как-то бросил табуретку в однокурсника. Это обычные творческие конфликты. Я не вижу в этом чего-то странного», — заявил Сергей Векслер.

Добавим, что тот творческий конфликт начался с того, что Владимиру Машкову не понравилась игра Александра Лазарева-младшего в одной из студенческих постановок. Он не стал это скрывать и намекнул однокурснику, что того взяли в школу-студию по блату благодаря именитому папе. В ответ вскипел уже Лазарев и назвал Машкова выскочкой-провинциалом. Машков не сдержался и ударил однокурсника по лицу.

Эта история завершилась исключением Машкова на год из школы-студии МХАТ с испытательным сроком. Векслер считает, что Машков все-таки не заслуживал тогда столь сурового наказания.