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Векслер вспомнил драку Владимира Машкова и Александра Лазарева

Неприятный инцидент случился во время обучения в школе-студии МХАТ.

Векслер вспомнил драку Владимира Машкова и Александра Лазарева
Машков устроил драку с Лазаревым в студенческие годы/globallookpress.com

Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, что во время учебы в школе-студии МХАТ между студентами возникали серьезные конфликты и в дело порой приходилось пускать кулаки. В одной из таких потасовок участвовали ставшие в будущем известными актерами Владимир Машков и Александр Лазарев-младший.

Александр Лазарев-младший
Лазарев-младший устроил потасовку с Машковым/globallookpress.com

«У творческих людей возникают конфликты и трения по самым разным поводам. Машков и Лазарев тогда действительно серьезно повздорили. Я уже, конечно, не помню все подробности, но конфликт завершился печально прежде всего для Машкова — его отчислили. Позже ему удалось восстановиться и доучиться. Тогда вообще многие были очень несдержанными. Я сам как-то бросил табуретку в однокурсника. Это обычные творческие конфликты. Я не вижу в этом чего-то странного», — заявил Сергей Векслер.

Добавим, что тот творческий конфликт начался с того, что Владимиру Машкову не понравилась игра Александра Лазарева-младшего в одной из студенческих постановок. Он не стал это скрывать и намекнул однокурснику, что того взяли в школу-студию по блату благодаря именитому папе. В ответ вскипел уже Лазарев и назвал Машкова выскочкой-провинциалом. Машков не сдержался и ударил однокурсника по лицу.

Эта история завершилась исключением Машкова на год из школы-студии МХАТ с испытательным сроком. Векслер считает, что Машков все-таки не заслуживал тогда столь сурового наказания.

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Тэги:

Александр Лазарев-младшийВладимир МашковПрограмма "Судьба человека"Сергей Векслер

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Векслер вспомнил драку Владимира Машкова и Александра Лазарева
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