СМИ сообщают, что Хоакин Феникс сделает предложение актрисе Руни Мара

Судя по всему, Голливуд ждет еще одна громкая свадьба. По данным американских СМИ, обладатель «Золотого глобуса» Хоакин Феникс сделал предложение своей давней подруге, 36-летней актрисе Руни Мара.

Как сообщает газета US Weekly, на днях на безымянном пальце женщины увидели кольцо с крупным бриллиантом.

Пока что ни Феникс, ни Мара не комментировали информацию о будущей свадьбе.

Актерская пара вместе уже более шести лет. Артисты познакомились на съемочной площадке драмы Спайка Джонса — «Она». Однако Хоакин и Руни тщательно скрывали свои отношения от прессы, поэтому о том, что они встречаются стало известно только в 2016 году. А впервые в свет звезды Голливуда вышли в 2017 году на Каннском фестивале во Франции. Через некоторое время Феникс подтвердил журналистам тот факт, что он уже давно живет с актрисой, которая младше его на восемь лет.

Напомним, недавно стало известно о скорой свадьбе бывшей супруги Романа Абрамовича — Дарьи Жуковой и ее бойфренда, греческого миллионера Ставроса Ниархоса. По данным источников, их помолвка состоялась еще в июне.