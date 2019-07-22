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СМИ сообщают, что Хоакин Феникс сделает предложение актрисе Руни Мара

Пара скрывала свои отношения много лет.

СМИ сообщают, что Хоакин Феникс сделает предложение актрисе Руни Мара
Хоакин Феникс / Global Look Press

Судя по всему, Голливуд ждет еще одна громкая свадьба. По данным американских СМИ, обладатель «Золотого глобуса» Хоакин Феникс сделал предложение своей давней подруге, 36-летней актрисе Руни Мара.

Как сообщает газета US Weekly, на днях на безымянном пальце женщины увидели кольцо с крупным бриллиантом.

Пока что ни Феникс, ни Мара не комментировали информацию о будущей свадьбе.

Актерская пара вместе уже более шести лет. Артисты познакомились на съемочной площадке драмы Спайка Джонса — «Она». Однако Хоакин и Руни тщательно скрывали свои отношения от прессы, поэтому о том, что они встречаются стало известно только в 2016 году. А впервые в свет звезды Голливуда вышли в 2017 году на Каннском фестивале во Франции. Через некоторое время Феникс подтвердил журналистам тот факт, что он уже давно живет с актрисой, которая младше его на восемь лет.

Напомним, недавно стало известно о скорой свадьбе бывшей супруги Романа Абрамовича — Дарьи Жуковой и ее бойфренда, греческого миллионера Ставроса Ниархоса. По данным источников, их помолвка состоялась еще в июне.

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помолвкаРуни МарасвадьбаХоакин Феникс

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СМИ сообщают, что Хоакин Феникс сделает предложение актрисе Руни Мара
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